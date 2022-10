’Rebel’ mixt hard oorlogsdrama met rapmusical

Wat: oorlogsfilm, musical

Regie: Adil en Bilall

Met: Aboubakr Bensaihi, Tara Abboud, Lubna Azabal

Adil en Bilall regisseerden in Amerika Bad boys for life (2020), nadat zij internationaal indruk hadden gemaakt met Black (2015) en Patser (2018). Een flitsende achtervolging door de woestijn, een ’lock and load’-scene met jonge IS-rekruten en koortsachtige actie vol ontploffingen laten er geen misverstand over bestaan dat Rebel schatplichtig is aan Hollywood. Het deel van de film dat zich afspeelt in België en draait om de radicalisering van Kamals broertje Nassim (Amir El Arbi) en de strijd van zijn moeder tegen dit gevaar, vertoont echter veel meer de trekken van een sociaal-realistisch drama à la de gebroeders Dardenne.

De regisseurs benaderen hun onderwerp begeesterd en oprecht, weten met Rebel van begin tot eind te boeien en maken ook dappere keuzes. Bijvoorbeeld door een deel van het verhaal als rapmusical te serveren. Toch doet dat huwelijk soms net zo gedwongen aan als de verbintenis tussen Kamal en zijn slavinnenbruid Noor. En even ongemakkelijk als hun toenadering.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)