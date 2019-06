Oranjeleeuwinnen winnen ook kijkcijferstrijd

Meer dan 1,6 miljoen mensen hebben dinsdag gezien hoe de Oranjeleeuwinnen op het nippertje hun eerste groepswedstrijd op het WK in Frankrijk wonnen. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland was daarmee, ondanks dat het ’s middags werd uitgezonden, het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.