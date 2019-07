Vrouw Fernando Ricksen smeekt ex om geld: ’Ik moet naar hem toe kunnen’

Daarom smeekt Veronika (33) nu zijn ex om het bedrag van 370.000 pond (413.000 euro) dat zij hem nog schuldig is, daadwerkelijk te betalen, schrijft The Scottish Sun. „Ik moet in staat zijn om er elk moment heen te kunnen vliegen.”

Ricksen en L’Ami ruziën al sinds 2009 over hun financiën; hij sleepte haar toen voor de rechter, een jaar na hun scheiding. Hij beschuldigde haar ervan zijn geld te gebruiken voor een extravagante levensstijl en klaagde haar in 2014 aan voor een bedrag van 650.000 pond (725.000 euro). Nederlandse rechters droegen haar in 2016 op om 370.000 pond te betalen, maar volgens Ricksen heeft hij daar uiteindelijk nooit een cent van gezien.

’Grote nonsens’

Zijn ex, Graciela L’Ami zegt dat ze bang is geld aan de belastingdienst terug te moeten betalen als zij het bedrag aan Ricksen overmaakt. Ze baseert zich hiervoor op de fraude die destijds door teamgenoten van Fernando bij De Rangers werd gepleegd en waarbij deze teamgenoten en een aantal managers en directeuren enorme bedragen moeten terugbetalen aan de Schotse autoriteiten.

Een argument dat totaal niet opgaat, volgens Ricksens advocaat Ivo Sigmond. „Fernando is nooit vervolgd en de belastingdienst heeft nog nooit een bedrag van hem geclaimd. Het is grote nonsens, want zij zou ook niet aansprakelijk zijn voor die belasting. Ze heeft dus geen juridische argumenten om niet te betalen. Ze frustreert de zaak gewoon.”

’Erg emotioneel’

En frustrerend is het, vindt Veronika, moeder van Isabella (7). Ze zegt dan ook te blijven vechten voor het geld. „Omdat we verder echt niets hebben. Ik wil graag tegen Graciela zeggen dat ze hem een normaal leven moet laten leiden in de tijd die hij nog heeft. Ze weet niet hoe het voelt om je geliefde te zien sterven voor je ogen. Het is vreselijk.”

Het gedoe over het geld maakt het alleen maar erger. „Het is teveel voor hem. De stress maakt hem alleen nog maar zieker. Ik sms’te hem en hij zei: „Ik kan dit niet handelen”. Hij kan wel huilen. Het is erg emotioneel voor hem als hij aan zijn gezin denkt. Hij maakt zich zorgen over wat er van mij en Isabella komt als hij er niet meer is. Hij wil de zekerheid hebben dat het goed met ons komt. Hij heeft dan ook niets liever dan dat de zaak wordt opgelost nu hij er nog is.”

Ook op Instagram doet Veronika een wanhopige smeekbede om hulp.

