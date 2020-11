Hierom wil Queen dat Britten bomen planten

De campagne voor het planten van bomen, bekend als The Queen’s Green Canopy, wordt gezien als een passende manier om het bewind van de koningin te vieren. Dat is omdat het project staat voor het vergroten en beschermen van inheemse boom- en plantsoorten „die al eeuwenlang een belangrijke rol hebben gespeeld in ons land”, aldus de organisatie.

Het project, georganiseerd door de liefdadigheidsinstelling Cool Earth in samenwerking met de regering, zorgt ervoor dat onder andere scholen, verenigingen en gemeenschappen bomen gaan planten. Er wordt dan gekeken welke bomen goed gedijen in een bepaalde omgeving.