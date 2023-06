Marvel-ster Tenoch Huerta beschuldigd van seksueel misbruik

Hoewel Rios weinig over haar beschuldiging loslaat, schrijft ze op Twitter dat Huerta een ’seksueel roofdier’ is. Ook voegt ze eraan toe dat zij niet de enige vrouw is die door hem is misbruikt, meldt de Mexicaanse krant Reforma.

Huerta is de tweede Marvel-ster in korte tijd die beschuldigd wordt van misbruik. Eerder dit jaar werd Jonathan Majors gearresteerd voor het mishandelen en intimideren van zijn ex-vriendin. Hij wacht nog op een datum waarop hij kan voorkomen voor het vermeende incident. Marvel heeft verder nog niet besloten of Majors vervangen zal worden of niet.