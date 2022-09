Gouden Griffel voor ’Films die nergens draaien’ van Yorick Goldewijk

De jury was unaniem over de originaliteit en de verbeeldingskracht van Films die nergens draaien. Goldewijk schrijft hierin over Cato, wier moeder is overleden. Wanneer ze thuis een geheimzinnig kaartje vindt van een verlaten bioscoop en ontdekt dat deze weer open is, besluit het meisje er een kijkje te gaan nemen. Al snel ontdekt ze dat er iets vreemds met de bioscoop aan de hand is, en dat het geen gewone films zijn die er draaien. De bioscoop lijkt in verbinding te staan met het verleden.

Meeslepend

Het boek is volgens de jury uitzonderlijk door de ingenieuze wijze waarop fantasie, werkelijkheid en dieper liggende thema’s in een meeslepend avontuur zijn vervat. Een boek dat ontroert en van begin tot eind intrigeert’, aldus het juryrapport.

Ook bij de keuze voor het Gouden Penseel was de jury het eens: ’De overweldigende illustraties van Terra Ultima hebben een enorme kracht. Een boek dat er met kop en schouders bovenuit steekt door de fantastische verbeeldingen in een schijnbaar informatieve sfeer. Groots en meeslepend aan de ene kant en verfijnd en gedetailleerd aan de andere kant. De prenten zijn natuurgetrouw én fantasierijk. Een boek om telkens weer ontdekkingen in te doen’.

Eerder dit jaar ontving Raoul Deleo ook al de Woutertje Pieterse Prijs voor zijn prentenboek vol fabelachtige dieren.