’Superhatelijke opvattingen’: gaat hoofd van J.K. Rowling ooit van hakblok?

Gaat het hoofd van J.K Rowling ooit nog van het hakblok? Een vraag die voor de zoveelste keer opspeelt sinds de uitspraken van de ’omstreden’ Britse Harry Potter-auteur in 2020. Ze reageerde op Twitter op een artikel waarin de omschrijving ’mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was: vrouwen. Sindsdien wordt haar vanuit alle hoeken het vuur aan de schenen gelegd. Nu weer door het Museum of Pop Culture (MoPOP) in Seattle. Hoe is een van de meest populaire auteurs aller tijden uitgegroeid tot zo’n controversieel persoon?

Ⓒ ANP / AP