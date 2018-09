Maxim Hartman wil op date met Halina Reijn

Dat zegt hij in een interview met Viva. "Ze heeft iets dubbels. Soms denk je: ze is best knap, maar soms ook niet. Ze heeft een gezicht dat je niet vergeet.”

Volgens Hartman is de actrice bang van hem. “Ik vind het leuk om haar uit te dagen.” Hartman scharrelt eigenlijk niet met vrouwen boven de 35 jaar, maar voor de 39-jarige Reijn ‘zou hij een uitzondering kunnen maken’.

“Vrouwen van mijn eigen leeftijd vind ik zeer onaantrekkelijk”, zegt de 52-jarige Hartman over zijn leeftijdsgrens. “Het zijn rijpe bananen. Ik eet geen groene bananen, maar ook geen bruine. Ze zijn over de datum.”

Dat oudere dames meer inhoud hebben dan twintigers is volgens Hartman geen voordeel. “Ik heb geen behoefte aan inhoud, want inhoud betekent meestal dat ze getekend zijn door het leven. Er zijn genoeg meisjes van 24 die erg slim zijn.” Jonge vrouwen zijn volgens de tv-maker ‘nog niet verbitterd en daardoor onbevangener’. “En god ja, het is ook gewoon dat porseleinen gezichtje, de puurheid, die me bij jonge vrouwen aantrekt.”