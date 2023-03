Jamai zag wereldhit aan neus voorbij gaan

Twintig jaar na het winnen van Idols blikt Jamai terug op een opmerkelijk moment uit zijn carrière: het had weinig gescheeld of zijn eerste single was This love geworden, de song die in 2004 de wereldwijde doorbraak van Maroon 5 zou betekenen.

Het liedje stond in 2002 al op het debuutalbum van de Amerikaanse band, maar bleef grotendeels onopgemerkt. Omdat er destijds geen plannen waren het als single uit te brengen, werd de track op de internationale markt aangeboden. De makers van Idols zagen er een ideale eerste single voor Jamai in, zo vertelt hij op Nu.nl.

Step right up

Loman had This love zelfs al opgenomen, maar op het laatste moment besloot Maroon 5 het lied toch zelf te willen houden en stond Jamai met lege handen. Er moest snel een nieuwe song gekozen worden en dat werd het in Nederland wereldberoemde Step right up.

Step right up kwam binnen op één in de Top 40 en bleef daar zeven weken staan. Toch had Jamai lange tijd niet echt een band met het lied: „Het voelde niet heel erg als iets van mij. Maar ik was zestien en had op dat moment alleen nog maar covers gedaan (...). Inmiddels heeft het voor mij ook een nostalgisch gevoel en ben ik er zeker wel trots op.”