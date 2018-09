Prins Charles feest op vroegere vrijgezellenplek

Charles gaat met zijn echtgenote Camilla op 14 november naar Cottesloe Beach in Perth, in de deelstaat West Australië aan het einde van een twaalfdaags bezoek aan Nieuw-Zeeland en Australië.

Daar gaan ze een barbeque, 'barbie', houden, voor Australiërs een van de belangrijkste sociale activiteiten, waarbij 'tinnies' (bierblikjes) worden gedronken, steaks en worst worden genuttigd en de hele familie zich verzamelt rond de 'hot plates'. Charles en Camilla zijn dan ook niet alleen, maar delen de maaltijd met een aantal Australische families, schrijven Britse media.

Charles was al eerder in Cottesloe, in 1979, en werd toen na het zwemmen warm omhelsd en betast door het Australische model Jane Priest. De vrijgezelle prins kreeg daardoor een sexy imago. Dat heeft hij niet uitgebuit, hij was twee jaar later getrouwd met Diana Spencer.