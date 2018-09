Julianne Moore is wapengeweld zat

Moore was in shock na de schietpartij op de school in Newtown in december 2012. "Ik weet nog dat mijn dochter met me meeging naar werk. Ik had filmopnamen, en onderweg in het busje zei ik tegen de chauffeur: zet de radio uit", vertelt Moore. "Ze was jong, dus ik hield de hele dag de tv en radio uit." Maar 's avonds thuis toen ze samen met haar dochter de kerstboom aan het optuigen was, kwam het onderwerp toch ter sprake. "Ze vroeg: 'Mama, zijn er kinderen beschoten?'. Toen was ik het zat. Ik zei tegen mijn man dat ik iets wilde doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid als ouder."

"Om auto te rijden moet je lessen volgen en heb je een rijbewijs nodig. Je draagt een gordel, er zitten airbags in de auto, er wordt van alles gedaan om de kans op ongelukken te verminderen", aldus Moore. "Ooit werd die industrie totaal niet gereguleerd. Zo gaat het denk ik ook met wapens."

De filmster hoopt dat ze mensen er bewust van kan maken dat verandering nodig is. "Ik ken mensen die wapens hebben en ze in een speciale kluis hebben opgeborgen omdat ze kinderen hebben. Dat zijn verantwoordelijke mensen. Door erover te praten, kunnen we erkennen dat er een probleem is en samen werken aan een oplossing."