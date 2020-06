Is NUMMER 23 dan wél de ware voor LEONARDO?

Ⓒ BSR Agency/MEGA

Ja, hij is een womanizer en ja, hij kon in zijn rijke carrière zo ongeveer wel iedere vrouw krijgen die hij wilde hebben. Meer dan twintig keer wisselde LEONARDO DICAPRIO van vriendin, nooit was ze ouder dan dertig, maar nu – warempel – lijkt hij in CAMILA MORRONE toch echt de ware te hebben gevonden. Al 2,5 jaar zijn ze samen en dat is voor vrouwenverslinder Leonardo zowaar een eeuwigheid.