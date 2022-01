Stefano Keizers weer gelukkig in de liefde met nieuwe vriendin

De twee zijn al drie maanden samen. Het koppel geniet momenteel van een vakantie op Curaçao.

Twee maanden geleden maakte Keizers zijn breuk met Ellis Kat bekend. ,,We hebben alles geprobeerd om dit te voorkomen maar uiteindelijk was er geen andere conclusie mogelijk dan deze hele nare”, schreef hij toen op Instagram. ,,Het spijt me dat ik geen vrolijker bericht te brengen heb en ik baal ervan dat zoiets persoonlijks als dit in de publieke ruimte gedeeld moet worden.”

Volgens het management van de cabaretier was de breuk met Kat al eerder en heeft hij dit later pas naar buiten gebracht.