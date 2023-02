Van misbruik beschuldigde Armie Hammer beweert zelf slachtoffer te zijn

„Ik was machteloos in die situatie”, vertelt de 36-jarige acteur over het vermeende misbruik door een pastoor toen hij zelf 13 jaar oud was. Het was volgens Hammer de oorzaak van zijn eigen drang om in de toekomst „controle” te krijgen over seksuele situaties. De Amerikaan zou meerdere vrouwen hebben aangerand en zich dominant hebben opgesteld tijdens seksuele handelingen waarbij vrouwen onderdanig aan hem waren.

In mei 2021 ging hij naar een kliniek om te werken aan zijn problemen met drugs, alcohol en seks. Daarvoor zou Hammer echter een zelfmoordpoging hebben ondernomen. „Ik liep de zee in en zwom zo ver als ik kon en hoopte dat ik dan zou verdrinken, door een boot geraakt zou worden of opgegeten door een haai. Toen realiseerde ik me dat mijn kinderen nog op het strand waren, dat kon ik hun niet aandoen”, zegt de acteur over de situatie in februari 2021.

Egoïstische klootzak

Hammer doet zijn verhaal naar eigen zeggen nu omdat hij zijn fouten onder ogen wil komen en verantwoordelijkheid wil nemen. „Ik ben hier om mijn fouten te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat ik een klootzak was, dat ik egoïstisch was, dat ik mensen gebruikte om mezelf beter te voelen en verderging als ik klaar met ze was.”

De acteur is nu, zegt hij, op een betere plek in zijn leven. „Ik ben een gezonder, gelukkiger en meer gebalanceerd persoon. Ik kan er nu voor mijn kinderen zijn zoals nooit tevoren. Ik ben erg dankbaar voor mijn leven en mijn herstel.”