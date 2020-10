Thaise studenten hoeven diploma niet

Het is in Thailand namelijk gebruik dat de koning en andere leden van de koninklijke familie de diploma’s uitreiken. Voor de gelegenheid worden dan grote congreshallen afgehuurd, en één voor één krijgen de in een eindeloze rij staande studenten dan hun papiertje overhandigd.

Vooraf wordt de ceremonie ook geoefend, uiteraard buiten de aanwezigheid van de koninklijke gast. Koning Vajiralongkorn is van plan eind deze maand de diploma’s uit te reiken op de Thammasat Universiteit, een van de bolwerken van de tegen de regering actievoerende studenten. Die hebben inmiddels ook hervorming van de monarchie aan hun eisenpakket toegevoegd.

Veel studenten willen daarom een ontmoeting met de koning en de hem vergezellende koningin Suthida ontlopen, zo meldde maandag Thai PBS. Bij de voor deelname aan de ceremonie verplichte repetities kwam maar de helft van de naar schatting 9600 studenten opdagen. Dat het er zoveel zijn, komt omdat vanwege de coronacrisis de afstudeerceremonie in het voorjaar werd verplaatst.

Het koningspaar was de afgelopen week in het noordoosten van Thailand om daar diploma’s uit te reiken. Koning Vajiralongkorn had daarbij het genoegen zijn echtgenote koningin Suthida niet minder dan 39 keer een eredoctoraat te overhandigen, steeds weer van een andere vestiging van de Rajabhat Universiteit.