Britney Spears tot zeker september 2021 onder curatele van haar vader

Entertainment

Eminem haalt uit naar ex Mariah Carey: ’Wat rijmt er op paria?

Eminem heeft vrijdag een verrassingsalbum gelanceerd, Music to be Murdered by - Side B. Op deze plaat, die een extraatje is bij zijn gelijknamige album dat in januari uitkwam, haalt de rapper uit naar verschillende sterren, waaronder zijn ex Mariah Carey.