Céline Dion moet voormalig manager 13 miljoen dollar betalen

De zangeres en ICM Partners, het bedrijf van Prinz, tekenden in 2017 een meerjarig tourneecontract dat 489 miljoen dollar waard was. Het contract liep tot 2026, maar omdat Dion verzuimde de commissies te betalen die ICM Partners voor deze deal moest krijgen, beëindigde haar manager in 2019 de samenwerking.

Dion en haar advocaat bepleitten voor de geschillencommissie dat Prinz een veel te hoog bedrag eiste voor zijn werk. De zangeres stelt dat hij maar een paar maanden werk aan de deal had gehad en daarom geen salaris ’voor een paar jaar’ zou moeten krijgen.

Gelijk

ICM Partners werd deze week echter in het gelijk gesteld. Dion moet de 13 miljoen dollar betalen, verspreid over de periode dat het contract loopt. Tot de deal behoorden onder meer de honderden concerten die zij de afgelopen jaren in Las Vegas heeft gegeven.

Prinz en Dion werkten sinds 1989 samen. De geschillencommissie oordeelde dat de vraag van Prinz terecht was op basis van diverse afspraken die hij, de zangeres en haar inmiddels overleden echtgenoot en oud-manager René Angelil hadden gemaakt.