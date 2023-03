Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie Cabaretier Kasper van der Laan in ’Warm’: van briljant tot gênant

— Wat: cabaret — Wie: Kasper van der Laan — Info: kaspervanderlaan.nl

Door Esther Kleuver

Ook Kasper van der Laan is vader geworden en kan het niet laten het daar op het podium over te hebben. Ⓒ Vincent van Woerkom

De innemende cabaretier Kasper van der Laan bewees in zijn debuutprogramma 1 Kilo al dat het podium zijn natuurlijke habitat is. Met een ogenschijnlijk gemak beweegt hij zich op de bühne en hij weet zijn publiek razendsnel om zijn vingers te winden. Hij is echt een ’tjarismatisch’ persoon, zoals hij dat zelf noemt en ontzettend grappig.