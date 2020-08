Pauw maakt tweede comeback

In het programma trekt de presentator het land in, en spreekt hij met ’mensen die niet naar de studio kunnen of willen komen’ op hun eigen terrein. BnnVara, dat het programma uitzendt, geeft daarbij een gevangenis, kliniek of ziekenhuis als voorbeelden.

Het programma is in lijn met de ambitie die Pauw de afgelopen maanden herhaaldelijk uitte om televisie te maken op de plekken waar het gebeurt. Vanuit Amsterdam de wereld beschouwen, was de voormalige presentator van Pauw & Witteman en Pauw steeds meer tegen gaan staan.

„Ik begon me meer en meer mijn moeder te wanen, die altijd thuis met een kop thee zat te wachten”, vertelde hij in december aan De Telegraaf. „Ik dacht alleen maar: ‘Mens, ga werken!’ Inmiddels begin ik zelf die kant op te gaan. Ik zit altijd maar in de studio met een kop thee, terwijl buiten de verhalen worden gemaakt.”

Tijdens zijn invalbeurt bij Op1 lieten Pauw en Fidan Ekiz de talkshowtafel al eens in Uden neerzetten, destijds het epicentrum van de corona-epidemie in Nederland. Die uitzending werd lovend ontvangen.

’De vooravond’

Wanneer Pauw komt binnen zal worden uitgezonden, is niet bekend gemaakt. Ook zijn Op1-collega Ekiz gaat dit najaar een nieuw programma maken: zij presenteert vanaf komende maandag met Renze Klamer De vooravond, dat De wereld draait door moet doen vergeten.

Klamer en Ekiz lieten tijdens de najaarspresentatie van de NPO weten dat ze afscheid nemen van de tafelheer, die de afgelopen jaren een vast element van DWDD was. Wel zullen ze werken met een ’soort poule’ aan terugkerende gasten. En, zo belooft Klamer: „Er worden geen mensen gecanceld. Er moet ruimte voor zijn dat er een beetje gelachen wordt.”