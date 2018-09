'Amanda Bynes terug naar modeschool'

Amanda Bynes kampte met een drugsverslaving, had een uit de hand gelopen ruzie met haar ouders, was verwikkeld in een rechtszaak, werd van haar opleiding afgeschopt en bleek psychische problemen te hebben. Het ging bergafwaarts met de actrice en zowel haar ouders als veel vrienden verbroken het contact, of andersom!

Het lijkt erop dat ze het afgelopen jaar behoorlijk wat tijd en energie in zichzelf heeft gestoken, bijvoorbeeld door in therapie te gaan en haar alcoholverslaving aan te pakken. Ze verscheen in augustus na een maandelange stilte alweer op sociale media. En ze heeft zich volgens TMZ ook weer ingeschreven op het Fashion Institute in Los Angeles. Daar gaat ze tekenlessen volgen om kleding te kunnen ontwerpen.

Ook wordt ze af en toe weer door fotografen gespot en ze ziet er weer wat frisser uit.