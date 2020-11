Famke Louise: ’Ik had een burn-out’

„Ik wist op een gegeven moment niet meer wie ik was en hoe ik wílde zijn. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik in een burn-out terecht ben gekomen. Het gebeurde tijdens de eerste lockdown”, vertelt ze in gesprek met Grazia. „ Ineens had ik alle tijd om na te denken over bepaalde dingen en werd ik geconfronteerd met de feiten. Ik ben veel te lang weggelopen voor bepaalde zaken; dat zorgde ervoor dat ik allemaal rare sprongen ging maken en mezelf een beetje verloor.”

Gelukkig vond ze uiteindelijk de juiste mensen die haar konden helpen zichzelf weer te vinden. „Ik moest helemaal een andere weg inslaan en ben veel sterker uit die burn-out gekomen”, stelt ze.

Ook blikt te terug op de heftige tijd na de eerste keer dat ze bij Jinek aanschoof om te praten over #Ikdoenietmeermee. „Ik kreeg superveel over me heen en ik werd mentaal kapot gemaakt. Natuurlijk ben ik ervan geschrokken, maar ik wist ook dat het goed zou komen. Er zijn uiteindelijk genoeg mooie dingen uit voortgekomen, dus ik probeer het nu als iets positiefs te zien. Ik zat daar omdat ik een gesprek op gang wilde brengen. En ik heb bereikt wat ik wilde: mensen gingen erover praten.”

Maar: „Ik vind dat als je iets verkeerds doet, je daar ook je excuses voor moet aanbieden”, benadrukt ze. Op de cover van het tijdschrift is ze dan ook te zien mét mondkapje. „Het is nu op veel plekken verplicht, dus ik denk dat het goed is om ’m hier te dragen.”