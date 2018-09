Nederlandse geliefde Antonio Banderas gemaskerd

De twee waren afgelopen weekeinde op het verjaardagsfeestje van Eva Cavalli, de echtgenote van ontwerper Roberto Cavalli in Londen. Hoewel het een gemaskerd bal was, poseerde Antonio vooral zónder gezichtsbekleding voor de fotografen. Heel even zette 'Zorro' zijn masker weer op.

De 55-jarige acteur en de twintig jaar jongere Nicole Kimpel werden een jaar geleden voor het eerst aan elkaar gelinkt. Na zijn scheiding van Melanie Griffith vond hij nieuw liefdesgeluk in de armen van de Nederlandse beleggingadviseur.