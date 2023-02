Premium Het beste van De Telegraaf

Trendwatcher neemt afscheid van zijn grote, doodzieke, liefde Adjiedj Bakas: ’Ik zal Vinco’s leven blijven vieren’

Door Corrie Verkerk Kopieer naar clipboard

Nadat twee jaar geleden bij Vinco David (r.) longkanker werd geconstateerd, proberen Adjiedj Bakas en hij te genieten van elke dag die ze nog samen hebben. Ⓒ ANP/HH

Twee jaar geleden werd bij de echtgenoot van de flamboyante trendwatcher Adiedj Bakas (59) longkanker geconstateerd. Nu is voor topondernemer en auteur Vinco David (61) het moment aangebroken om, gedwongen, afscheid te nemen. De ’strijd’ is gestreden, maar tot het allerlaatste moment zijn ze vastbesloten samen het leven vieren. „We mochten 25 jaar bij elkaar zijn. Dat is niet iedereen gegeven.”