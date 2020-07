Paris Hilton heeft nachtmerries over traumatische jeugdervaring

„Ik ben nerveus. Ik ben aan het trillen”, vertelt de 39-jarige erfgename in een preview van haar nieuwe documentaire This Is Paris. „Het is moeilijk om te eten, mijn maag draait zich om. Het is iets heel persoonlijks en niet iets waar ik graag over praat. Niemand weet wie ik echt ben. Er is iets gebeurd in mijn jeugd waar ik nog nooit met iemand over gesproken heb. Ik heb er nog steeds nachtmerries over”, vervolgt Paris.

Wat er precies met haar is gebeurd zal duidelijk worden in de documentaire. Volgens de synopsis van This Is Paris wordt de blondine geconfronteerd met een ’hartverscheurend trauma’. „This Is Paris onthult het verborgen verleden van het internationale icoon. Terwijl Paris wordt geconfronteerd met het hartverscheurende trauma dat haar heeft gevormd tot wie ze nu is, vertelt dit diep meeslepende portret het echte verhaal van een tienermeisje dat wanhopig wil ontsnappen.”

Paris gaf eerder al toe dat ze de documentaire, die in september verschijnt, therapeutisch vond. „Ik begon na te denken over mijn verleden en aan wat ik heb meegemaakt. Ik besefte hoeveel het mijn leven heeft beïnvloed en dat ik al zolang vasthoud aan dat trauma. Ik denk dat wanneer mensen deze film zien, ze echt een kant van mij zullen zien die ze nooit eerder hebben gezien. Ik wist zelf eerlijk gezegd niet eens wie ik was. Door deze film heb ik echt veel over mezelf geleerd.”