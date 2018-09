Pippa Middleton is weer single

Dat meldt People.

De 32-jarige Pippa en Nico werden vorige maand voor het laatst samen gezien tijdens een avondje uit in Londen. De twee zouden het moeilijk vinden langere tijd samen te kunnen zijn nu Nico in Zwitserland werkt. De 37-jarige werkt bij een bank in Genève.

Pippa werd in 2011 in een klap wereldberoemd als bruidsmeisje van haar zus.