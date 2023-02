’Lisa Marie Presley hongerde zich dood’

Nog altijd is niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is van het hartinfarct dat op 12 januari een einde maakte aan het leven van Lisa Marie Presley. Twee dagen eerder verscheen de dochter van Elvis en Priscilla nog in het openbaar bij de uitreiking van de Golden Globes in Los Angeles. Daar werd duidelijk dat ze een metamorfose had ondergaan, en dat zou nu een belangrijke aanwijzing kunnen zijn. Lisa Marie was kilo’s afgevallen (foto) en kreeg daarvoor veel complimenten. Maar volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ had ze ongelooflijke risico’s genomen bij het bereiken van dat gewichtsverlies.