Stooges-saxofonist Steve MacKay overleden

Iggy Pop laat zondag op de Facebookpagina van The Stooges weten: "Steve was een klassieke Amerikaanse sixties-gast, gul en liefdevol naar iedereen. Telkens als hij die saxofoon aan zijn lippen zette en begon met spelen, lichtte niet alleen mijn pad, maar de hele wereld op. Hij was een aanwinst voor onze band en voor zijn generatie. Hem kennen was van hem houden."

Steve MacKay werkte met de rockgroep Carnal Kitchen uit Detroit toen Iggy Pop de saxofonist in mei 1970 vroeg om mee te gaan naar Los Angeles waar The Stooges twee dagen later hun tweede album Fun House zouden opnemen. Het spel van MacKay op het rauwe rockalbum - vooral op kant 2 - is later wel vergeleken met dat van jazzavantgardist Ornette Coleman. Toen het album uitkwam ging de saxofonist met de groep op tournee, maar verliet The Stooges eind van dat jaar weer.

Toen Iggy Pop The Stooges in 2003 weer heroprichtte in een zo origineel mogelijke samenstelling was ook MacKay weer van de partij. Hij bleef tot dit jaar bij de band actief en is ook te horen op de albums The Weirdness en Ready to Die die de herenigde groep in 2007 en 2013 maakte. Nadat hij in 1970 The Stooges verlaten had was de saxofonist nog onder meer te horen op platen van Violent Femmes, Snakefinger, Commander Cody en Andre Williams. In de jaren negentig stapte hij een tijd helemaal uit de muziek om elektricien te worden, totdat Pop hem in 2003 weer op het podium haalde.

In 2010 was MacKay nog met The Stooges op Pinkpop Classic in Landgraaf te zien.