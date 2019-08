Omstreden YouTuber PewDiePie heeft meer dan 100 miljoen abonnees

PewDiePie werd vooral groot met zijn commentaren op videospelletjes. Later ging de Zweed ook grappig bedoelde filmpjes plaatsen. Hij kwam echter ook een aantal maal in opspraak. Zo deed hij twee jaar geleden een proef met twee Indiase mannen die hij 5 dollar gaf om dansend een bordje met de tekst ’dood aan alle Joden’ omhoog te houden. Dit kwam de Zweed op veel kritiek te staan.

Hij stelde achteraf dat het een grap was en dat hij niet achter de inhoud van het bordje stond. Disney verbrak wel een lucratieve samenwerking met het kanaal na deze ophef.

Kjellberg kreeg ook veel negatieve aandacht toen de man die in Nieuw-Zeeland vijftig mensen doodschoot in twee moskeeën tijdens de livestream van zijn daden opriep naar PewDiePie te kijken. Hier distantieerde de YouTuber zich ook erg stellig van. De Zweed trad vorige week nog in het huwelijk. Dit leverde hem veel extra media-aandacht op, die mogelijk heeft bijgedragen aan het passeren van de 100 miljoen abonnees.