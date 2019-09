Jonah Hill verloofd

De twee zijn sinds vorige zomer samen. Eerder deze week meldde Variety dat het stel een miljoenenvilla heeft gekocht in Santa Monica, bij Los Angeles. Voor bijna 6,8 miljoen dollar (6,2 miljoen euro) zijn zij de gelukkige eigenaren van een optrekje met vier slaapkamers, zwembad, sauna en pizzasteenoven.

Na hun huwelijk wordt Gianna officieel een schoonzus van Beanie Feldstein. De actrice uit onder meer Lady Bird en What We Do In The Shadows is het jongere zusje van Jonah.