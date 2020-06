Boerin Annemiek tóch nog gelukkig in de liefde

In een filmpje op het Instagramaccount van Boer zoekt Vrouw vertelt een glunderende Annemiek aan presentatrice Yvon Jaspers: „Ik heb de liefde gevonden, ja! Dit is Charlie.”

„Ik ging dik anderhalve maand geleden op tour de boer. Daar reageerde jij met een poppetje op”, legt ze uit. „En toen dacht ik, wauw wat een leuke vent!”, voegt ze daar aan toe. Op sociale media raakten de tortelduifjes aan de praat en van het een kwam het ander. De liefde is nog wel pril, ze hebben net een week verkering.

Annemiek had in het programma minder succes in de zoektocht naar liefde. Zo bleek tussen de drie mannen die ze uit had gekozen voor de logeerweek niet de ware te zitten. Een nieuwe date en oproep voor nieuwe brieven mochten ook niet baten.