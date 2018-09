Leonardo DiCaprio verlooft zich na 4 maanden

Een bron vertelt aan OK! magazine: "Kelly is ongelooflijk slim en ze begrijpt Leo. Ze deelt zijn passie om maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen. Ze klikken goed op intellectueel niveau, dat is Leo niet gewend. Ze is zoveel meer dan een mooi gezicht."

Leo en zijn Kelly zijn al sinds september verloofd, maar het nieuws komt nu pas naar buiten. "Het aanzoek was niet gepland," gaat de bron verder. " Het gebeurde gewoon. Het is zo duidelijk dat ze verliefd zijn. Hij zei tegen haar dat hij de rest van haar leven bij haar wilde zijn. Ze geloofde het niet meteen, maar hij heeft haar weten te overtuigen en toen zei ze ja met een kus."

Hoewel de verloving een feit is, is er nog geen huwelijksdatum bekend. "Ze hebben het er wel over gehad, maar ze zetten nog niets vast. Leo is ongelooflijk blij. Hij vertelt iedereen hoe mooi en slim Kelly is en dat zijn moeder gek op haar is."