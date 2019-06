’Toy Story 4 koerst af op opening van 200 miljoen’

De nieuwe Pixar-film is daarmee hard op weg het tweede grote ’filmevenement’ van het jaar te worden, na het records verpulverende Avengers: Endgame.

In het vierde deel is cowboy Woody (Tom Hanks) niet meer het speelgoed van zijn oude ’baasje’ Andy, die inmiddels volwassen is, maar van het meisje Bonnie. Als een nieuw geliefd stuk speelgoed van Bonnie, Vorkie, wegloopt, besluit Woody hem te gaan zoeken. De film kreeg in Amerika, waar hij al deze week gaat draaien, alleen maar lyrische kritieken.

Toy Story uit 1994 was een mijlpaal in de filmgeschiedenis; het was de eerste avondvullende computer-geanimeerde speelfilm ooit. Regisseur John Lasseter kreeg hier een speciale Oscar voor. De kwaliteit van de twee vervolgen bleef onverminderd hoog, oordeelden ook de critici; de drie films brachten wereldwijd 2 miljard dollar op.

Toy Story 4 is vanaf 26 juni in de Nederlandse bioscopen te zien. Ook Keanu Reeves heeft zijn stem geleend aan de film. Eerder op de donderdag werd bekend dat de acteur ook voor alle Marvel-films werd gevraagd waaronder dus Avengers: Endgame, maar die heeft geweigerd.