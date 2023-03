Premium Het beste van De Telegraaf

Was de titelsong van Friends een vloek voor The Rembrandts?

Door Rosanne de Jong Kopieer naar clipboard

Waar het intronummer van hitserie Friends met een goede portie nostalgie in het collectieve geheugen van een hele generatie zit gegrift, is niet iedereen blij met het pakkende I’ll Be There For You-deuntje. De Amerikaanse band The Rembrandts, die het nummer maakte, beweert namelijk dat hun ’coole’ imago naar de filistijnen is geholpen door de serie...