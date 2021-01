Omroep Zwart veroordeelt incident rond Akwasi: ’Niet in lijn met onze missie’

ZWART kreeg naar aanleiding van de gebeurtenissen veel vragen ’over de journalistieke waarden en het belang van een vrije pers’. „En dat kunnen we ons goed voorstellen”, zo staat in de verklaring. „Laat er vooral geen misverstand over bestaan: wij veroordelen wat er tijdens dat interview is gebeurd. Persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en respect voor het journalistieke vak zijn wat ons betreft cruciaal en staan nooit ter discussie.”

„Wat er tijdens het interview is voorgevallen is absoluut niet in lijn met de koers en missie van Omroep ZWART. We vervolgen onze ambitie om de meest verbindende omroep van Nederland te worden. Waar iedereen wordt gezien, en iedereen wordt gehoord.”

Akwasi liep eind december boos weg bij een interview met het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Hij dwong de makers om de gemaakte opnames te wissen en nam twee laptops mee. Akwasi was niet blij met vragen die de interviewer stelde over zijn omstreden toespraak op de Dam.

De rapper liet vorige week weten zich te beraden op zijn positie binnen Omroep ZWART.