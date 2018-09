Rol bracht Marian in problemen

Voor het eerst sinds een aantal jaren staat MARIAN MUDDER vanaf vandaag weer in een reizende theaterproductie. De roodharige actrice, die de voorbije jaren ook vier boeken schreef met begin dit jaar haar thrillerdebuut Opium, speelt naast LOES HAVERKORT en MATTEO VAN DER GRIJN in het spannende Fatal attraction. „Je merkt nu toch dat mijn leeftijd meespeelt in de casting: ik speel de wijze moeder van de bedrogen vrouw. Maar ik vind het leuk dat de rol mijn huidige leeftijd nadert.”

Door verschillende televisieseries verkreeg Marian landelijke bekendheid, waaraan vooral haar rol als Vera Prins in Baantjer een grote bijdrage leverde. „Baantjer was geweldig om te doen, de serie was zó ontzettend populair. Gelukkig was mijn rol een sympathieke, waardoor ik alleen maar positieve reacties van de mensen kreeg. Dat was tijdens Vrouwenvleugel wel anders… Daarin speelde ik een gemene, niets ontziende moordenares die het ooit probeerde aan te leggen met de gevangenisdirecteur.”