Ian McKellen (81) ’euforisch’ na het krijgen van coronavaccin

Op het Twitteraccount van de National Health Service England is McKellen te zien nadat hij het vaccin heeft gekregen. „Ik hoop oprecht dat wanneer meer mensen gevaccineerd worden, we weer terug kunnen keren naar een normalere manier van leven. Ik voel me gezegend dat ik dit vaccin heb mogen krijgen.” De acteur voegde eraan toe dat de ’operatie’ volledig pijnloos was.

McKellen bedankte het personeel van de NHS voor al het werk dat ze de afgelopen maanden hebben verricht. „Ze hebben zich een slag in de rondte gewerkt en verdienen onze waardering.”

De Lord Of The Rings-acteur kreeg het vaccin toegediend in het Queen Mary’s University Hospital in Londen.