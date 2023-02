Spielbergs ’The Fabelmans’ melancholische duik in eigen verleden

Als Sammy Fabelman (Spielbergs alter ego) op zijn achtste voor het eerst een bioscoopfilm ziet, wordt hij bijna omvergeblazen. De ontsporende trein uit Cecil B. DeMille’s The greatest show on Earth (1952) bezorgt hem nachtmerries, maar leidt ook tot een levenslange fascinatie. Zeker nadat hij met de 8mm-camera van zijn vader (Paul Dano) de bewuste scène probeert te reproduceren en verslingerd raakt aan de magie van film en films maken.

Pa Fabelman, een praktisch ingestelde ingenieur, ziet in het gefilm van zijn zoon niet meer dan een hobby. Sammy’s artistieke moeder (Michelle Williams) begrijpt beter wat de jongen drijft en wat hij wil. Dat verschil in gevoeligheid is misschien ook wel één van de oorzaken van de emotionele aardbeving die de Fabelmans wacht als het Joodse gezin voor vaders werk naar de Amerikaanse Westkust verhuist. Al ontdekt Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) op celluloid al eerder scheurtjes in het huwelijk van zijn ouders.

Eén van de talenten van Steven Spielberg is dat hij universele verhalen persoonlijk weet te maken. Hier blijkt hij net zo bedreven in het tegenovergestelde. Samen met schrijver Tony Kushner (Angels in America) maakte hij van zijn persoonlijke herinneringen een universele vertelling waarin melancholie en hoop hand in hand gaan. Over opgroeien en je stem en bestemming vinden. Over ouders die van hun voetstuk vallen en feilbare mensen worden. Over struikelen en weer opkrabbelen.

In The Fabelmans trekt Spielberg ons met vakmanschap en een sterke cast zíjn wereld binnen. Film blijkt er een instrument om angsten te bezweren, pijnlijke waarheden onder ogen te zien, wonderen mogelijk te maken en vooral ook: betoverend licht in het donker te bieden. Hier doet hij dat opnieuw.

✭✭✭✭ (4 uit 5)