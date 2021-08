Nikkie de Jager staat stil bij overval van jaar geleden

De Jager, bekend van haar YouTube-kanaal NikkieTutorials, noemde de overval ’een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen’ in haar leven. Vier overvallers hielden De Jager en haar verloofde onder schot. Ook werd ze vastgebonden en geslagen met een vuurwapen.

De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton.

In juni kwam een van de verdachten, Said O. (32), op vrije voeten. De rechtbank in Rotterdam besloot zijn voorarrest te schorsen tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend. Tot die tijd blijft hij wel een verdachte in de zaak. De twee andere verdachten, de Rotterdammers Hamza T. (22) en Eddie N. (24), blijven wel vastzitten. Voor hen heeft de rechtbank het voorarrest verlengd tot de regiezitting op 18 augustus.