Terugkeer Sam Jackson als Nick Fury geeft Marvel energie Meteen prominente doden in Secret Invasion

Door Willem Schouten

Het is een tijdje sappelen in het Marvel Universum. Verschillende series en films haalden niet het niveau dat we gewend waren uit de hoogtijdagen van Avengers, draaiden om weinig interessante b-garnituur helden of waren druk met woke-gedoe. Secret Invasion moet de betonrot keren. En het moet gezegd: de terugkeer van Sam Jackson als Nick Fury brengt meteen energie en intrige.