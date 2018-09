Kerry Katona wil scheiden

Dat meldt Daily Mail. Kay werd afgelopen weekend opgepakt bij hun huis in Crowborough, East Sussex, nadat hij de zangeres zou hebben mishandeld.

De 35-jarige Katona wil niet meer verder met Kay, de vader van haar jongste kind. De twee gaven elkaar vorig jaar september het jawoord. De zangeres heeft ook nog vier kinderen uit eerdere huwelijken.

Kay, die werd opgepakt na een melding over mishandeling, zou in het bezit zijn geweest van een stroomstootwapen, een taser. De partner van de voormalige Atomic Kitten-zangeres zou inmiddels weer op vrije voeten zijn. In augustus werd hij ook al eens opgepakt op verdenking van het plannen van een overval.