Dean Saunders veroordeeld tot celstraf

De rechter acht het bewezen dat Dean vorig jaar de auto van zijn voormalige schoonouders in brand heeft gestoken en zijn ex-vriendin, Jamie Faber, heeft neergeslagen. Het OM eiste drie jaar cel met aftrek van voorarrest.

De Saunders-telg ontkende eerder de brandstichting en mishandeling. De zanger zei dat hij op de avond van de brand ergens anders was. Hij beweerde dat hij op weg naar "best een kinky date" in Apeldoorn.

Dean beweerde daarnaast dat Jamie hem als eerste sloeg en dat hij zichzelf moest verdedigen. Deans ex en moeder van zijn 2-jarige zoon London, liep een hersenschudding en een gekneusde onderkaak op.

Dean, de oudere broer van Ben Saunders, werd in 2011 bekend toen hij de talentenjacht Popstars won. Hij vindt dat hij door deze zaak alles is kwijtgeraakt wat hij naar eigen zeggen had opgebouwd.

Dean zegt dat hij op straat wordt uitgescholden en tijdens optredens - het zijn er minder dan ooit het geval was - staat het publiek met aanstekers in de lucht. "Beschuldigd van brandstichting hè, dan krijg je dat", zei hij onlangs.