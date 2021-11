Digitaal kamerscherm maakt kans op Museumprijs

Ook het Amsterdam Museum, dat op dit moment een grote expositie rondom de Gouden Koets huisvest, en Kasteel Hoensbroek zijn in de race voor de prijs, die bestaat uit een geld bedrag van €100.000, dat het winnende museum kan besteden aan een nieuw droomproject. De prijs heeft elk jaar een ander thema. Dit keer is gekozen voor ’Een digitaal verhaal’.

Virtueel kasteel

Zo is Kasteel Hoensbroek door de jury voorgedragen om zijn digitale mogelijkheden in Virtueel Kasteel. Hiermee kan jong en oud een bezoek voorbereiden of na afloop extra informatie opzoeken. Het innovatieve stadsmuseum van Amsterdam is druk bezig met het project Collecting the City. Hiervoor verzamelen ze samen met inwoners en liefhebbers verhalen uit de stad van nu. Deze worden gedocumenteerd en vormen de basis voor de uitbreiding van de museale collectie van het Amsterdam Museum. Met het mogelijke prijzengeld hoopt het museum een fysieke presentatie van die, vaak persoonlijke verhalen mogelijk te maken.

Stem van het publiek

Directeur Wayne Modest van het Museum Volkenkunde is in zijn nopjes met de nominatie. „Voor het tweede jaar achtereen is een Leidse instelling genomineerd, wij hopen uiteraard dat we de stem van het publiek winnen. Zodat we verder kunnen bouwen aan onze museale droom, het nog meer digitaal ontsluiten van onze collectie.”

Welk museum de prijs wint, wordt op 2 december bekendgemaakt in het programma Koffietijd op RTL4. Voor nu is eerst het publiek aan zet. Die kan tot 27 november stemmen op een van de drie musea via de website museumprijs.nl.