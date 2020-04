Jeroen Pauw en Fidan Ekiz presenteren Op1 zondag vanuit Uden

„Ik had de wens al eerder uitgesproken, al toen ik nog mijn dagelijkse talkshow had, om de tafel naar plekken te brengen waar het allemaal gebeurt”, vertelt Jeroen. Op1 neemt volgens de presentator zondag in de kapel in Uden plaats om ook mensen die bijvoorbeeld niet mobiel genoeg zijn, maar wel een verhaal hebben er toch bij te kunnen laten zijn. Immers heeft het virus „in alle lagen van de Udense samenleving slachtoffers geëist.”

Na goed overleg is er voor de Kruisherenkapel als ’studio’ gekozen omdat het programma hier volgens Jeroen „niemand in de weg staat” en het programma daar binnen de regels van de 1,5 metereconomie gemaakt kan worden. Bovendien „staat de kapel symbool voor de getroffen plaats.”

Samen met co-host Fidan Ekiz praat Jeroen zondag met Udenaren over wat het coronavirus in hun woonplaats heeft aangericht. De gastenlijst is nog niet helemaal compleet, maar volgens Jeroen is het belangrijk dat gasten een link hebben met de gemeente en „zo dicht mogelijk bij de getroffen samenleving” betrokken zijn.