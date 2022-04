Kwart musea dreigt in financiële problemen te komen

Volgens de Museumvereniging, de brancheorganisatie van de ruim 450 musea die ons land telt, gaat het daarbij vooral om de middelgrote of kleinere musea, die de gemeente als hoofdgeldschieter hebben en om particulier gefinancierde musea, die geen subsidie ontvangen.

Toeristen

Voor de coronapandemie uitbrak bezochten jaarlijks zeker 33 miljoen mensen een museum in ons land. Circa 10 miljoen van die bezoekers waren buitenlandse toeristen. Die laatste groep wordt node gemist. Dat merken ook de grote musea.

Emily Gordenker mist de grote groepen Aziatische toeristen in het Van Gogh Museum. Ⓒ Amaury Miller

Zo liet Emily Gordenker, de directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam, weten dat Amerikanen nog slechts mondjesmaat het museum bezoeken en dat de grote groepen Chinezen en Japanners die voor 2020 kwamen kijken, ook nog niet zijn teruggekeerd. „Ze zijn nog heel voorzichtig. De covidcrisis is nog niet voorbij. En de oorlog in Oekraïne schrikt hen ook af om naar Europa te reizen.”

Hoge energieprijzen

Ook Minke Schat, die leiding geeft aan het veel kleinere Panorama Mesdag in Den Haag merkt dit en maakt zich zorgen. „Er is veel concurrentie op de vrijetijdsmarkt, daarnaast zien we dat het publiek - ook het binnenlandse - nog voorzichtig is. Zonder aanvullende steun krijgen we te maken met grote financiële uitdagingen.” De hoge energieprijzen helpen ook niet mee.

Directeur Minke Schat van het Panorama Mesdag maakt zich zorgen. Ⓒ Serge Ligtenberg

Bij het Kunstmuseum Den Haag staan dagelijks rijen voor de kassa, zeker in de ochtenduren. De grote Alphonse Mucha tentoonstelling (en eerder ook de Paulo Rego expositie) blijkt een belangrijke publiekstrekker. Toch constateert ook directeur Benno Tempel dat de recordbezoekcijfers van 2019 voorlopig nog niet behaald worden.

Zijn collega Marcel Teheux van Nederlands Zilvermuseum te Schoonhoven zegt dat de situatie voor hem voelt als ‘keeping up appearances’. „We hebben flink ingeteerd op de publieksinkomsten en reserves, bijna 50%. Om kosten te besparen zijn onze tentoonstellingen verlengd en nieuwe presentaties hebben we voornamelijk uit eigen collectie samengesteld. Helaas resulteert dat ook in minder urgentie voor bezoekers, waardoor helaas een neerwaartse spiraal ontstaat.”

Nieuwe inspiratie

De Museumvereniging hoopt dat de Nationale Museumweek een belangrijke stimulans is voor jong en oud om een museum te bezoeken en nieuwe inspiratie op te doen. Thema dit jaar is: Open je wereld. Vrijwel alle musea organiseren speciale activiteiten, ook roepen ze werkgevers op om hun medewerkers komende week een paar uurtjes ’museumvrij’ te geven. Bedrijven als Warsteiner, Gorilla’s en onderzoeksbureau Motivaction hebben al toegezegd hier gehoor aan te geven.