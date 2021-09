Rechter geeft Rogier zijn zin: de hond!

Premium Binnenland

Zwaardere straf voor man uit Heerlen die partner voor ogen kind met pan kokend water overgoot

Een man uit Heerlen die in 2016 zijn toenmalige partner met een pan met kokende macaroni overgoot, is in hoger beroep zwaarder gestraft dan de twee jaar cel die hij aanvankelijk had gekregen. Ook moet de man een hogere schadevergoeding aan zijn ex betalen. Hij gaat tegen de straf in cassatie.