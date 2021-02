Wilmer Valderrama voor het eerst vader geworden

„Het leven is een steeds evoluerende reis. Al die keren dat we een lichtje in de duisternis nodig hebben, worden er engelen gestuurd om ons de weg te wijzen en te laten zien dat we meer kunnen zijn. Rechtstreeks uit de hemel verwelkomen we onze eerste dochter... We zijn vanaf nu met zijn drieën”, schrijft Wilmer bij een foto waarop zijn nieuwe gezin staat. Hoe het meisje heet is nog niet bekend.

De acteur en Amanda verloofden zich in januari vorig jaar. De twee waren toen naar verluidt negen maanden samen. In het verleden was Wilmer samen met onder meer met Lindsay Lohan, Ashlee Simpson, Mandy Moore en Demi Lovato.