Premium Entertainment

RZA wilde zeldzaam album Wu-Tang Clan terug

Wu-Tang Clan-rapper RZA heeft eind vorig jaar geprobeerd om het zeldzame Wu-Tang Clan-album Once Upon a Time in Shaolin weer in handen te krijgen. De omstreden Amerikaanse zakenman Martin Shkreli had het enige exemplaar destijds op eBay gezet maar RZA viste achter het net.