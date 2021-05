Ex-Miss België hangt jarenlange celstraf boven het hoofd voor Viagra- en cokehandel

In juni 2019 viel de politie binnen bij Dexters en haar vriend Michael P., ook hij wordt verdacht van drugshandel. Tanja beschreef de inval destijds als ’een show met veel machtsvertoon’. „Het was als in de film: we werden geblinddoekt en kregen handboeien om. Het team had bivakmutsen op en hield het pistool in de aanslag.”

Na diverse andere huiszoekingen werden vijf mensen gearresteerd. „Het duurde behoorlijk lang voor we door de politie ondervraagd werden”, verklaart Tanja Dexters aan Het Nieuwsblad. „Ik bleef eerst zes uur in een cel. Onze gsm’s werden in beslag genomen. We gaven onze volledige medewerking en verleenden de toestemming om onze gsm’s en laptops uit te lezen. De ondervragers bleven wel heel correct.”

Dexters zegt onschuldig te zijn en ook bij die bewuste inval werden geen drugs gevonden. Het onderzoek naar de handel werd deze maand afgerond waarna het dossier is overgedragen aan de rechtbank. Dexters hangt drie maanden tot vijf jaar cel boven het hoofd voor de handel in coke, de handel in Viagra kan haar acht dagen tot zes maanden opleveren.

Heksenjacht

„Tanja heeft absoluut niets te maken met drugshandel. Haar imago wordt verwoest, maar het dossier is gebaseerd op niets”, verklaart een bron aan de Gazet van Antwerpen. „Het gaat over een Whatsapp-groepje met verschillende personen. Iemand sprak over drugs, maar zowel Tanja als Michael P. reageerden daar niet op. Pas de volgende ochtend postte Tanja in de groep, met de vraag waar ze wilden gaan eten. Waar zijn we mee bezig? Dit is niets minder dan een heksenjacht.”

Vrijdag werd eveneens bekend dat de voormalige Miss België veroordeeld is tot een rijverbod van zes maanden na een incident in november 2019 waarbij ze vier keer door een rood licht reed en tegen een oplegger botste. De rechter meent dat Dexters onder invloed was, maar zelf ontkent ze dit. „Ik zat in een waas en zag het einde van de tunnel niet. Ik had mezelf gewoonweg niet onder controle. Maar ik had absoluut niets gedronken of was niet onder invloed van drugs. Ik ben niet verslaafd”, aldus Dexters.