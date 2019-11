Edwin Evers heeft geruchten over job bij Radio 2 niet gehoord

„Ze moeten iets harder fluisteren want ik heb het niet gehoord”, zei Edwin in eerste instantie over de fluisteringen die rondgaan. „Er is geen concreet iets”, vervolgde hij. De dj zou eventueel eerder weer bij Talpa aan de slag gaan, zei hij. „Ik heb er lang gewerkt. Hier ligt mijn loyaliteit.”

Radio 2-dj Ruud de Wild zei in de studio dat hij de geruchten ook had gehoord. „Ik denk dat hij wel past bij Radio 2”, zei hij.

Sinds zijn afscheid precies een jaar geleden, heeft Edwin geen radio meer gemaakt.