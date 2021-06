Angst weerhoudt Bibi en Waylon van gezinsuitbreiding

Bibi beviel in 2018 van haar dochtertje Teddy, maar die zwangerschap liep doordat ze last had van ’hyperemesis gravidarum’ alles behalve van een leien dakje. „Vijf maanden heb ik overgegeven en voelde ik me vreselijk beroerd”, onthult de vriendin van Waylon in gesprek met Flair. „Toen dat een beetje minder werd, kreeg ik bekkeninstabiliteit en zat ik tot aan de bevalling in een rolstoel.”

Hoewel ze het liefst ’tien kinderen’ zou willen, houdt de angst opnieuw zo ziek te worden haar tegen voor gezinsuitbreiding te gaan. „En Teddy is er ook nog, ik kan niet alleen maar platliggen met een peuter om me heen.”